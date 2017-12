Zé Roberto fratura osso da face O jogador brasileiro Zé Roberto, do Bayer Leverkusen, fraturou o osso malar, na vitória deste sábado sobre o Hansa Rostock, por 3 a 0, e desfalcará o time alemão por quatro semanas. O malar é osso situado nas bochechas e que se articula com outros ossos da face e do crânio. Os gols foram marcados por Bastuerk, Kirsten, Sebescen e o Bayer lidera o Campeonato Alemão que está em sua segunda rodada. O time tem seis pontos e divide a posição com o Borussia Dortmund, que venceu o Hertha Berlim por 2 a 0. O brasileiro Amoroso marcou o primeiro gol e é o artilheiro da competição, com três. Em segundo estão os também brasileiros Aílton (Werder Bremen) e Lúcio (Bayer Leverkusen). Aílton marcou seus dois gols neste sábado, numa atuação decisiva para a vitória por 3 a 2 do Werder sobre o Energie Cottbus. O Werder havia saído na frente com um gol de Ernst aos 15 minutos, mas permitiu a virada do adversário, que terminou o primeiro tempo ganhando por 2 a 1. No segundo tempo, Aílton marcou aos nove e aos 20 minutos. Outro destaque neste sábado foi a vitória por 3 a 0 do atual campeão Bayern de Munique sobre o Schalke. Outros resultados: Wolfsburgo 1 x 1 St Pauli, Hamburgo 2 x 0 Stuttgart e Colonia 2 x 0 Múnich. A rodada será finalizada neste domingo com os jogos Nuremberg x Friburgo e Kaiserslautern x Borussia Moenchengladbach.