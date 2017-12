Zé Roberto: Gol serviu para calar a boca dos críticos Eleito pela segunda vez o melhor jogador em campo e autor do terceiro gol do Brasil na vitória sobre Gana, por 3 a 0, o volante Zé Roberto disse, nesta terça-feira, que a boa atuação serve para calar a boca de muitos críticos. Após o jogo contra o Japão, quando foi poupado, muitos pediram a permanência de Juninho Pernambucano no time em seu lugar. "Quero dedicar esse momento ao meu filho e à minha família. Acho que isso serve também para responder aos críticos que pediram a minha saída da seleção. Espero acabar bem o meu ciclo aqui na Alemanha, onde me sinto em casa e já jogo há oito anos", completou o atleta, está deixando o Bayern de Munique. Ele também falou do gol anotado no segundo tempo da partida, após passar pelo goleiro Richard Kingson. "Foi muito grande a emoção de marcar um gol em uma Copa do Mundo. Fiquei muito feliz de ser escolhido o melhor em campo pela segunda vez, e mais ainda por estar nas quartas-de-final. O sonho de ser campeão mundial ainda continua", disse.