Zé Roberto marca e Bayern dispara O meia Zé Roberto foi o destaque na vitória do Bayern Munique neste sábado sobre o Rostock por 1 a 0 ao marcar o único gol da partida. A vitória aumentou ainda mais a vantagem da equipe na liderança do Campeonato Alemão, com 22 pontos contra 17 do Borussia Dortmund e do Werder Bremen, vice-líderes. A equipe foi beneficiada pelos empates do Borussia com o Bielefeld por 0 a 0 e do Werder com o Hannover por 4 a 4. Os brasileiros Marcelinho Paraíba e Alex Alves também marcaram e deram a vitória ao Hertha Berlim sobre o Energie Cottbus por 2 a 0. Nos demais jogos do dia, o Bayer Leverkusen derrotou o Kaiserslautern por 1 a 0, o Hamburgo venceu o Borussia Moenchengladbach por 1 a 0 enquanto o Munich 1860 superou o Schalke por 3 a 0. No domingo, Nurenberg e Sttugart completam a rodada da competição.