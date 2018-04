Zé Roberto marca, e líder Hamburgo empata no Alemão

Johannes Eisele/Reuters

Zé Roberto (8) cabeceia firme para marcar o gol do Hamburgo, no empate por 1 a 1 em Frankfurt

FRANKFURT - O Hamburgo empatou por 1 a 1 com o Eintracht Frankfurt, neste domingo, fora de casa, e se manteve na liderança do Campeonato Alemão. O brasileiro Zé Roberto colocou o Hamburgo na frente no início do duelo, mas o time da casa chegou ao empate com um gol de Russ ainda no primeiro tempo.

Com o resultado, o Hamburgo chegou aos 14 pontos e agora tem a companhia do Bayer Leverkusen, que neste domingo empatou por 0 a 0 com o Werder Bremen, na ponta da tabela. Já o Eintracht Frankfurt ficou na sexta colocação, com dez pontos, enquanto o Werder Bremen é o oitavo, com nove.

Em outro duelo que fechou a sexta rodada neste domingo, o Hertha Berlin deu vexame em casa ao cair por 4 a 0 diante do Freiburg. A derrota deixou a equipe na última posição, com apenas três pontos. Já o Freiburg é o 11.º colocado, com sete pontos. Banovic, com dois gols, foi o destaque da goleada do time visitante.