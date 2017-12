Zé Roberto marca na vitória do Bayer O Bayer Leverkusen manteve a liderança do Campeonato Alemão ao vencer o Nuremberg neste sábado, em casa, por 4 a 2, na 16ª rodada. Zé Roberto, Sebeschen, Ballack e Neuville fizeram os gols. Agora, a equipe soma 39 pontos, dois a mais que o Borussia Dortmund, que bateu o Hamburgo, em Dortmund, por 1 a 0, gol de Ricken. A decepção mais uma vez foi o Bayern de Munique, que não vence no Campeonato Alemão há quatro rodadas. Neste sábado, o time dos brasileiros Élber e Paulo Sérgio empatou com o Wolfsburgo, por 3 a 3, em Munique. Élber fez um dos gols do Bayern. Os outros foram marcados pelo peruano Pizarro. Com o resultado, o Bayern caiu para a quarta colocação, com 33 pontos. O Kaiserslautern, que venceu o Energie Cottbus, por 2 a 0, fora de casa, assumiu a terceira colocação. Um dos gols da equipe foi marcado pelo meia Lincoln, ex-Atlético Mineiro. Outro gol brasileiro na rodada foi do atacante Aílton, na vitória do seu time, o Werder Bremen, sobre St. Pauli, fora de casa, 3 a 0. Outros resultados: Stuttgart 0, 1860 Munich 1; Borussia Moenchengladbach 0 e Hansa Rostock 2.