Zé Roberto não renova e agradece ao Grêmio: 'Trabalhei com prazer'

Aos 40 anos, Zé Roberto não fica no Grêmio para a próxima temporada. Na terça-feira, o presidente eleito do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior, confirmou que não renovará o contrato do veterano. Pelas redes sociais, o jogador mostrou sua gratidão ao clube gaúcho, pelo qual jogava desde junho de 2012.

"Tamanha minha gratidão. Em muito o Grêmio e o povo gaúcho têm me acrescentado. Trabalhei com prazer e o prazer no trabalho aperfeiçoa a obra. Aqui deixo um adeus com saudades", escreveu o jogador em sua conta oficial no Instagram.

Em entrevistas concedidas para vários veículos de imprensa na terça, um dia antes da posse como presidente, Romildo deixou claro que Zé Roberto é considerado um jogador caro para o Grêmio, e que sua saída estará em linha com o "ajuste orçamentário do plantel" e com a política de "contenção de despesas" que está sendo implementada visando a formação do time de 2015.

Na última segunda-feira, Zé Roberto havia dito que estava disposto a negociar a renovação de seu contrato com o Grêmio. O veterano estava no Grêmio desde junho de 2012 e, com Felipão, vinha atuando na lateral esquerda, sendo um dos destaques do Brasileirão nesta posição.