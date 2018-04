Zé Roberto não volta ao Hamburgo e deve ser multado

"Recebemos a informação de que ele não virá, contrariando o que havíamos combinado. Obviamente, isso não é certo. Havia um acordo claro com ele, e certamente essa atitude merece punição. Não tenho mais nada para falar a respeito. Vamos no concentrar nos jogadores que se reapresentaram", disse o técnico.

Zé Roberto, de 35 anos, sofreu uma lesão no tornozelo direito e foi operado no fim de novembro. Ele não retornou ao Hamburgo porque pretende dar sequência à sua recuperação nas instalações do São Paulo.