Zé Roberto: "O Brasil está num momento de crescimento" O volante Zé Roberto, premiado pela Fifa como o melhor jogador em campo na vitória do Brasil por 2 a 0 sobre a Austrália, neste domingo, em Munique, afirmou que a seleção se portou melhor nessa partida do que contra a Croácia, e acredita que a equipe está evoluindo. "Acredito que o Brasil está num momento de crescimento. A cada partida, daqui para a frente, o rendimento vai ser melhor. Agora é pensar nas oitavas", afirmou o camisa 11, que creditou o prêmio ao vigor físico demonstrado durante a partida. "Essa Copa exige que o jogador esteja bem fisicamente, e estou me sentido muito bem, pronto para crescer com a seleção", completou. Ele assegurou que a seleção brasileira em nenhum momento teve a intenção de se poupar, apesar do forte calor durante o jogo. "Tentamos impor nossa forma de jogar, mas encontramos um adversário bem postado defensivamente. O Brasil nunca entra se poupado, é sempre 100%", assegurou. Zé Roberto manteve a escrita de nunca perder no Allianz Arena, estádio inaugurado há um ano e pelo qual disputou 19 partidas com o Bayern de Munique, seu clube até junho - foram 16 vitórias e três empates. "É mais um dia feliz na minha carreira", afirmou o jogador.