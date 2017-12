Zé Roberto pode ir para o Bayern O meio-campista brasileiro Zé Roberto pode reforçar o Bayern de Munique na próxima temporada, afirmou nesta quinta-feira a revista esportiva ?Kicker?. Segundo a publicação, o atual campeão alemão e europeu tem intensificado a cada dia as negociações com seu clube, o rival Bayer Leverkusen, para contar com o jogador no elenco do time. Ainda de acordo com a matéria, dirigentes das duas equipes, mais o empresário do jogador, Juan Figer, têm se encontrado para realizar a transação. O técnico do Bayern, Ottmar Hitzfeld, confirmou o interesse pelo meia dizendo que se trata de um atleta ?muito interessante?, mas negou qualquer conversa com o jogador. ?E caso isso aconteça, faremos de maneira particular, não pública?, disse. O contrato de Zé Roberto com o Bayer Leverkusen acaba no fim da temporada de 2003. O clube pretende renovar com o brasileiro, mas este já expressou seu desejo de deixar a equipe.