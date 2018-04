Zé Roberto prevê jogo complicado entre Flamengo e Inter

"Estamos evoluindo e acredito que vamos chegar ainda mais preparados no domingo. É um jogo importante, contra uma grande equipe, e sabemos que será complicado", afirmou o jogador, que deverá atuar no ataque.

Embora espere dificuldade, Zé Roberto garantiu que esse será um confronto importante e que pode ser vencido pelo Flamengo, aproximando a equipe da zona de classificação da Copa Libertadores. "É uma partida para confirmamos a boa fase. Uma vitória nos deixaria em uma situação muito boa, perto do G-4. Vamos em busca dos três pontos", disse.

O Flamengo está na oitava posição do Campeonato Brasileiro com 37 pontos, seis atrás do Internacional, o terceiro colocado.