Zé Roberto se desculpa por não ter se reapresentado ao Hamburgo

"Peço desculpas por não ter seguido para o período de treinos e por ter levado tanto tempo para informar ao clube as razões para isso", disse o ex-jogador da seleção brasileira ao site do clube.

"Tive alguns problemas familiares que só podem ser resolvidos no Brasil. Peço aos torcedores que não duvidem do meu comprometimento, algo que foi uma marca registrada da minha carreira."

O jogador de 35 anos, que trocou o Bayern de Munique pelo Hamburgo nesta temporada e tem ajudado bastante a equipe com suas atuações, acrescentou que está recuperado de uma operação no tornozelo realizada no fim de novembro.

O Hamburgo está em quarto lugar no Campeonato Alemão, quatro pontos atrás do líder Bayer Leverkusen.

O técnico Bruno Labbadia disse na segunda-feira que o jogador seria multado pelo incidente.