Zé Roberto vê vitória da confiança e projeta evolução do Palmeiras

O Palmeiras não teve uma grande atuação na vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo-SP, neste domingo, no Allianz Parque, mas deixou o gramado satisfeito com o resultado, já que o time enfrentou uma equipe que está se preparando para o Campeonato Paulista desde o ano passado, enquanto os alviverdes têm menos de um mês de treinos. Para Zé Roberto, o resultado dá confiança e a tendência é o time ir evoluindo nas próximas rodadas.

"Primeiro jogo falta ritmo e intensidade e ainda hoje (domingo) estava muito quente e enfrentamos uma equipe bem montada defensivamente. Por ser uma nova comissão técnica implementando sua filosofia de jogo ainda, temos tudo para crescer. Importante iniciar o campeonato com vitória e isso nos dá confiança para os próximos jogos", comentou o lateral-esquerdo, que completou 100 jogos pela equipe alviverde neste domingo.

No outro lado do campo, o lateral-direito Jean também destacou a qualidade demonstrada pelo adversário, mas pediu maior capricho da equipe na finalização. "Time deles é bastante qualificado e jogam rapidamente no ataque. Criamos bem, mas desde a partida contra a Ponte Preta (amistoso de pré-temporada) a gente tem sofrido para marcar gols. Precisamos aproveitar melhor as chances criadas. Muitas equipes se preparam antes da gente, então temos que saber aproveitar melhor as oportunidades que temos", analisou.

O zagueiro Vitor Hugo acredita que o Palmeiras conseguiu demonstrar muita vontade e soube suportar a pressão nos momentos em que o Botafogo partiu para o ataque. "Começamos com o pé direito, mesmo sendo 1 a 0. O jogo foi muito bom e conseguimos segurar o ímpeto do time deles", disse o defensor.