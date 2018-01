Zé Teodoro ainda não definiu a Lusa O técnico Zé Teodoro ainda definiu a escalação da Portuguesa para a estréia no Campeonato Paulista, quinta-feira, contra o Santos, na Vila Belmiro. No treino realizado nesta terça, o atacante Valdo sentiu dores no joelho esquerdo e já foi vetado pelos médicos. Outro que não joga é o lateral-direito Maurício, também contundido. Para a lateral-direita a opção de Zé Teodoro é improvisar o meia Wilton Goiano, já que ele teve essa experiência no ano passado, quando defendia o Ceará. E no ataque, Wesley deve ganhar a vaga e formar dupla com Whelliton.