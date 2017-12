Zé Teodoro assume o Santo André A diretoria do Santo André contratou o técnico Zé Teodoro para substituir a Luiz Carlos Ferreira, que pediu demissão domingo, após a derrota para o Mogi Mirim, por 1 a 0, pelo Campeonato Paulista da Série A-1. O novo técnico foi apresentado aos jogadores na tarde desta terça-feira no estádio "Bruno José Daniel" e já dirige o time contra o Ituano, no final de semana em casa. "É mais uma desafio na minha carreira. Mas sei que o elenco é bom e vamos retomar a luta pelo título paulista", disse Zé Teodoro. Na semana passada ele foi demitido pelo Rio Branco, que está praticamente fora da luta pela liderança. O Santo André é um dos favoritos ao título da temporada, tendo conquistado o título simbólico do primeiro turno. Mas caiu de produção no returno, perdendo três jogos consecutivos para União Barbarense, Juventus e Mogi Mirim. O Santo André é terceiro colocado com 23 pontos, três a menos que o Ituano, vice-líder. O União São João lidera o Paulistão com 28 pontos ganhos.