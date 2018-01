Zé Teodoro pede cautela ao Rio Branco Perto de conquistar uma inédita classificação para a fase semifinal do Campeonato Paulista, o Rio Branco joga contra a Ponte Preta neste sábado com cautela. Afinal, o técnico Zé Teodoro e todos no clube sabem que o time precisa de apenas um ponto para alcançar seu objetivo. Mesmo dizendo durante a semana que buscará a vitória, ninguém duvida que o time adote uma postura mais retrancada. "Temos que tomar cuidado com a Ponte Preta. O time têm muitas qualidades e lidera o campeonato com justiça. Mas vamos jogar para vencer e não depender de ninguém para nos classificar", afirma. O maior sinal de que o time de Americana entrará em campo reforçado na marcação é a escalação do meia Djair em lugar do lateral-esquerdo Marcinho. Desta maneira, o técnico Zé Teodoro pretende ´fechar´ o meio-campo e sair rapidamente nos contra-ataques com o habilidoso Anaílson e o oportunista Marcus Vinícius. Outro ponto positivo é a presença da torcida no estádio Décio Vitta. A expectativa é que 12 mil torcedores compareçam ao estádio. Para evitar tumultos, os ingressos serão vendidos até as 12 horas deste sábado. Na hora do jogo não serão vendidos ingressos.