Zé Teodoro pede determinação As duas derrotas consecutivas no Campeonato Paulista da Série A-1 balançaram o Rio Branco, mas a habitual confiança do técnico Zé Teodoro continua inabalável. Ainda com grandes chances de classificação, o time de Americana só depende de suas forças para se garantir nas semifinais. Por isso, o treinador pede mais determinação aos jogadores. Para Zé Teodoro, o time soube assimilar os resultados negativos contra Portuguesa Santista (3 a 1) e Portuguesa (4 a 3). "Ainda só dependemos dos nossos resultados em casa. Temos que fazer a lição de casa para conseguir chegar. Se entrarmos determinados nos quatro jogos que temos pela frente, não vamos ter problemas em conseguir a classificação", afirmou. Zé Teodoro também deu um puxão de orelhas na defesa, que já sofreu 21 gols em 11 jogos, média de 1,9 por partida. "Ali atrás não pode ter mais brincadeira. Vamos corrigir os erros e trabalhar muito para não haver mais. Temos que ter seriedade, não podemos vacilar, ainda mais num Campeonato Paulista. A Portuguesa estava jogando em casa e muitas vezes jogou feio, deu de bico. Atrás se joga de acordo com a situação", lembrou o técnico. Para a partida de domingo, contra o União Barbarense, o meia Silas passa a ser dúvida, depois de ter sido poupado dos treinamentos. O jogador vai passar por testes físicos antes de ser confirmado pelo treinador. A Federação Paulista de Futebol já liberou a carga de 15 mil ingressos para esta partida, que promete levar um grande público para o estádio Décio Vitta. Os ingressos já podem ser adquiridos na secretaria do clube e também em diversos pontos de venda espalhados pela cidade.