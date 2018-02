Zé Teodoro pode dirigir o Rio Branco-SP Chegou ao fim a era Luís Carlos Cruz no Rio Branco. Depois de mais de três meses no comando do time de Americana, o treinador foi demitido na tarde desta terça-feira após breve reunião com a diretoria. Ele perdeu os últimos cinco jogos seguidos no Paulistão. Zé Teodoro, ex-Portuguesa de Desportos, deve ser anunciado nesta quarta-feira.