Zé Teodoro será técnico do Juventude O técnico Zé Teodoro vai dirigir o Juventude no Campeonato Brasileiro. Ele aceitou a proposta do clube gaúcho após uma demorada conversa, no final da tarde desta segunda-feira, mas só anunciou sua decisão, à noite, após agradecer o convite feito pelo Botafogo de Ribeirão Preto, que também o queria no segundo semestre. "Optei pelo Juventude porque vou poder formar minha própria comissão técnica", justificou o técnico que deve definir seus auxiliares nos próximos dias. A sua apresentação em Caxias será na próxima segunda-feira. Ele fez questão de ressaltar que sua escolha não teve relação com as propostas financeiras, que seriam até semelhantes. E desmentiu que receberá R$ 30 mil mensais no novo clube, por um contrato verbal até dezembro, reconhecendo também que não conhece o atual elenco. "Joguei com Ivair e Sidnei", comentou, referindo-se aos dois veteranos do Juventude. Zé Teodoro, de 38 anos, fez uma boa campanha pelo Rio Branco de Americana, que chegou bem perto das semifinais do Campeonato Paulista.