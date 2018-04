Zeca defende Victor Ferraz de críticas da torcida do Santos

O lateral-esquerdo Zeca defendeu em entrevista coletiva nesta quinta-feira o companheiro Victor Ferraz, lateral-direito titular do Santos, que não vive uma boa fase e vem sendo criticado por parte da torcida do clube. Zeca considerou as cobranças injustas e disse que confia na recuperação do colega.

"Óbvio que não é justa (a fase de críticas sobre o lateral). Ferraz é jogador de seleção. Não sei onde foi falado isso, quem está fazendo esses comentários, mas são bobos, que não entram na cabeça de ninguém. (Victor) Tem todo nosso respeito dentro e fora de campo. Ele é excepcional, técnico, que serve muito. Erros todos cometem. Cruzamentos? (Ele) É quem mais dá passes: ele e Lucas Lima. Se Deus quiser, vou vê-lo na seleção um dia", enfatizou o lateral-esquerdo.

Zeca procurou minimizar o peso que a distância na pontuação em relação ao Corinthians, líder do Campeonato Brasileiro - são 13 pontos de desvantagem atualmente (50 a 37). O lateral também projetou as dificuldades que a equipe encontrará no duelo contra o Cruzeiro, domingo, no Mineirão, pela 22ª rodada.

"Temos que manter o foco, jogo a jogo. Sabemos que estão muitos pontos na frente. É esperar perda de partidas fora. Eles estão pontuando bem fora de casa também. Sobre o Cruzeiro, é um time muito rápido, troca bastante a bola, temos que ter bastante atenção", avaliou o jogador.

O lateral assegurou que está recuperado dos problemas musculares e da artroscopia no joelho esquerdo pela qual passou em abril deste ano. "Estou bem tranquilo, fisicamente estou bem. Nas partidas anteriores, não que estivesse machucado, mas tinha um pouco de dor ainda, um pouco de inchaço na panturrilha. Mas essa dor foi recuperada pelos fisioterapeutas", garantiu Zeca.

O elenco do Santos treinou na tarde desta quinta no CT Rei Pelé e terá outra atividade na manhã de sexta para finalizar a preparação para o jogo contra a equipe mineira. O time santista ocupa a terceira colocação no Brasileirão, com 37 pontos.