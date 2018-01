Zeca festeja temporada e diz tirar lições para brilhar em 2016 no Santos

"No começo foi difícil para gente, ninguém acreditava em nós. Todo mundo falava que o time ia cair para segunda divisão. Fomos campeões paulistas, mas tivemos dificuldades no início do Brasileiro. Depois, com a chegada do Dorival, nós conseguimos nos recuperar. Chegamos até a final da Copa do Brasil. Precisamos levar de lição tudo que aconteceu, para não repetir em 2016. Espero conquistar títulos no ano que vem", afirmou ao site oficial do clube.

Pouco aproveitado no início do ano, Zeca quase deixou o Santos, pois despertou o interesse do futebol dos Estados Unidos. Por isso, o lateral até citou um trecho do hino do clube para festejar por ter encerrado o ano como titular.

"Me sinto muito feliz com a oportunidade de jogar no Santos. Sempre tive o sonho de jogar no Santos. É uma honra jogar no time profissional do Santos. A frase é essa: É um orgulho que nem todos podem ter", afirmou.

Com contrato até dezembro de 2018, Zeca disputou 35 partidas pelo Santos em 2015. E ele prometeu lutar por mais conquistas na próxima temporada. "Dá para esperar muito em 2016. Tenho certeza que no ano vem o time vai voltar bem mais forte e lutar por títulos", comentou.