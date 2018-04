Zeca pede atenção ao Avaí e se diz pronto para voltar a ser titular do Santos

Depois da emocionante vitória sobre o Flamengo na quarta-feira, o Santos volta a campo pelo Campeonato Brasileiro neste domingo diante do Avaí, na Ressacada. Ao contrário do time alvinegro, os catarinenses vêm abalados por uma goleada de 5 a 0 sofrida contra o Atlético-PR. Mesmo assim, o lateral Zeca fez questão de alertar para os perigos do adversário.

"Temos que jogar com raça, com vontade. O Avaí tirou pontos de clubes maiores. Não podemos perder pontos fora de casa. Temos que ter atenção para fazer um belo jogo, entrar a mil por hora. Tem que dar o gás, estar no ritmo do grupo. E tem que trabalhar bastante para estar na qualidade do grupo. Por isso faço bastante coletivo", comentou.

O triunfo sobre o Flamengo inclusive marcou o retorno de Zeca ao futebol. Após um longo período afastado por causa de um problema no menisco do joelho esquerdo, o jogador entrou no intervalo da partida e mostrou estar recuperado. Ele próprio, aliás, garantiu estar em plenas condições físicas para voltar a ser titular na vaga de Jean Mota, que vinha atuando durante seu afastamento.

"Estou apto, à disposição do professor e esperando o que ele vai decidir. Se eu for escalado, vou estar preparado. Meu pensamento era treinar bem. Antes do recreativo contra o Flamengo, o professor Levir (Culpi) me chamou e disse que me levaria para o jogo. É ruim ficar fora, você não pode ajudar", afirmou.

Nesta sexta, Zeca foi um dos poucos prováveis titulares do fim de semana que trabalhou no gramado do CT Rei Pelé, enquanto os outros receberam folga. O lateral treinou ao lado do goleiro Vanderlei e do atacante Ricardo Oliveira. O técnico Levir Culpi, no entanto, só deve confirmar o time titular para domingo momentos antes da partida.