Zelão e Felipe vestem camisa corintiana e prometem garra O Corinthians apresentou nesta quinta-feira seus dois novos reforços para a disputa do Campeonato Brasileiro. Contratados por um período de quatro anos, o zagueiro Zelão e o goleiro Felipe, destaques do Bragantino no Paulistão, vestiram a camisa do clube e até treinaram no Parque São Jorge. Zelão, de 22 anos, chega para um setor crítico da equipe: a defesa. O jogador, que atuou como líbero no Bragantino, disse que poderá jogar ao lado de um ou dois companheiros, pois é um zagueiro de pegada. "Eu sou assim. Comigo é jogo sério", disse Zelão, que se chama Luis Ricardo da Silva e herdou o apelido do pai. "Isso não quer dizer que vou ser titular, mas chego para fazer um bom trabalho e conquistar uma vaga na seleção olímpica", contou Zelão, que também disse que sempre sonhou em atuar pelo time de Parque São Jorge. "Quando estava no juvenil da Matonense, assistia aos jogos contra o Corinthians pensando em como seria bom jogar lá, com o apoio daquela torcida maravilhosa." Novo Dida? Por sua vez, o goleiro Felipe, de 23 anos, contou que apostou tudo neste Paulistão para poder chegar a um grande clube. "Vai ser o recomeço da minha carreira. Isso porque não vou mais ficar perambulando pelos clubes do interior a cada três ou quatro meses. Se não chegasse a uma grande equipe agora, poderia até encerrar a carreira." Sobre seu estilo, Felipe não quis comparações com Dida, do Milan. "Até temos algumas semelhanças, mas não quero falar desse tipo de coisa. Quero ser conhecido apenas como Felipe", explicou o goleiro, que apoiará a equipe no jogo desta quinta contra o Náutico, pela Copa do Brasil. "Quero sentir o calor da torcida." Finazzi e Léo O atacante Finazzi, da Ponte Preta, está perto de fechar com o Corinthians. O jogador deve se reunir até o final desta semana com a diretoria para acertar sua situação. Já Léo, ex-Santos, descartou retornar ao Brasil. O jogador disse que quer permanecer no Benfica.