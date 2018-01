Zenit confirma Hernani, do Atlético-PR, como reforço

Um dos destaques da campanha que levou o Atlético-PR à Copa Libertadores, o volante Hernani estará na Liga Europa no ano que vem. Nesta sexta-feira, ele foi confirmado como reforço do Zenit, da Rússia, que teria pagado 8 milhões de euros (R$ 28,5 milhões) pela transferência.

Hernani, de 22 anos, começou a carreira nas categorias de base do Atlético-PR e chegou a disputar o Sul-Americano e o Mundial Sub-17 em 2011, no mesmo time de Lucas Piazon, Adryan, Marquinhos e Wallace Oliveira. Demorou mais a estourar, ainda que desde 2013 seja titular da equipe paranaense.

Após as boas atuações no Brasileirão deste ano, chamou a atenção de Fiorentina e Monaco. Dos franceses, a diretoria do Atlético teria recusado uma oferta de 5 milhões de euros. Agora, não houve como negar a proposta do Zenit, que já está se precavendo para o caso de o belga Axel Witsel ser vendido à Juventus.

Em São Petersburgo, Hernani vai encontrar outros dois brasileiros: os meias Maurício, que foi formado pelo Fluminense mas fez carreira na Rússia, e Giuliano, o craque do time. O jogador da seleção brasileira comanda o Zenit no Campeonato Russo, onde ocupa o segundo lugar, e na Liga Europa.

Na competição continental, o Zenit venceu seus cinco primeiros jogos, caindo só na última rodada, com time reserva. Na próxima fase, vai encarar o Anderlecht, já com Hernani.