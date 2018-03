Zenit e Glasgow Rangers fazem final inédita da Copa da Uefa

As surpresas Glasgow Rangers, da Escócia, e Zenit, da Rússia, farão nesta quarta-feira, a decisão da Copa da Uefa, às 15h45 (pelo horário de Brasília), no estádio City of Manchester, na Inglaterra. Os Ranges eliminaram a Fiorentina, enquanto o Zenit despachou o Bayern de Munique. A última final que os escoceses disputaram foi a 36 anos, quando derrotaram o Dínamo Moscou, na final da Recopa. Agora terão mais uma vez uma equipe russa pela frente, o modesto Zenit, disposto a fazer história. Darcheville, dos Rangers, deverá ser o único atacante no esquema 4-5-1 do técnico Walter Smith, que vem dando bons resultados à equipe. Seu time chega a primeira final de Copa da Uefa. Anteriormente, os escoceses já disputaram três decisões européias, todas na extinta Recopa. Os escoceses se especializaram em conquistar vagas atuando como visitantes. Foi assim contra Panathinaikos, Werder Bremen, Sporting de Lisboa e Fiorentina, esta eliminada nos pênaltis. Na lista de lesionados do técnico Walter Smith aparecem Steven Naismith, Chris Burke e Allan McGregor, embora todos tenham viajado com o restante da equipe. Além deles, outro desfalque é o atacante gabonês Daniel Cousin, expulso na partida de volta da semifinal contra a Fiorentina. Ainda há a expectativa de que o meia Kevin Thomson - que se lesionou no jogo contra o Dundee United nesse fim de semana, pelo Campeonato Escocês - seja aprovado num exame médico antes da partida. Zenit Malafeev; Anyukov, Shirokov, Krizanac e Sirl; Timoschuk, Denisov, Zyrianov e Domínguez; Arshavin e Tekke (Fayzulin) Técnico: Dick Advocaat Glasgow Rangers Alexander; Broadfoot, Weir, Cuellar e Papac; Davis, Dailly, Hemdani, Whittaker e Novo; Darcheville Técnico: Walter Smith Árbitro: Peter Frojdfeldt (SUE) Estádio: City of Manchester Horário: 15h45 de Brasília DO OUTRO LADO Já o Zenit São Petersburgo, que nunca disputou uma final européia, chega com a intenção de fechar com chave de ouro uma das campanhas mais memoráveis de uma equipe modesta na Copa da Uefa. No caminho para a final, a equipe passou pelo Villarreal, vice-campeão espanhol nesta temporada, e por três clubes com títulos europeus em seu currículo: Olympique de Marselha, Bayer Leverkusen e Bayern de Munique. "Depois de chegar aonde chegamos, temos a obrigação de vencer. Estamos a um jogo de fazer história. O Zenit é o centro das atenções de toda a Europa. Devemos estar orgulhosos", disse o técnico Dick Advocaat. O atacante Pogrebiak, artilheiro da competição européia, está suspenso e será o grande desfalque do Zenit. O jogador marcou dez gols e divide a artilharia com o atacante Luca Toni. No entanto, a melhor notícia para a equipe de São Petersburgo é a recuperação do também atacante Andrei Arshavin, destaque do time e que ficou de fora da partida de volta contra o Bayern. Outro que volta é o lateral-direito Anyukov, da seleção russa, que melhorou de dores musculares. Com isso, a principal dúvida na escalação está em quem fará dupla com Arshavin na frente: o jovem Fayzulin, autor de um belo gol contra o Bayern, ou o turco Tekke, que pouco atuou na temporada.