Zenit fica com o título do Campeonato Russo

O Zenit de São Petersburgo, que é treinado pelo holandês Dick Advocaat, conquistou neste domingo o Campeonato Russo após derrotar o Saturn fora de casa por 1 a 0. Um gol do tcheco Shirl aos 15 minutos do primeiro tempo foi o suficiente para o Zenit garantir os três pontos que o levaram ao título. Já o Spartak Moscou mais uma vez ficou com o mel nos lábios, pois mesmo com a vitória de 2 a 1 sobre o Dínamo de Moscou ficou a dois pontos do Zenit.