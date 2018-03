Zenit goleia Bayern de Munique e vai à final da Copa da Uefa

O Zenit confirmou sua condição de zebra da Copa da Uefa ao golear o poderoso Bayern de Munique por 4 a 0 em São Petersburgo na volta das semifinais. Com o resultado, a equipe russa se classificou para a final e aguarda o resultado de Fiorentina e Rangers para conhecer seu adversário. O primeiro gol saiu logo aos quatro minutos do primeiro tempo, com uma cobrança de falta de Pavel Pogrebnyak. O Zenit ampliou aos 38, com Zyrianov, que entrou livre na área e mandou a bola para o fundo da rede. Na etapa final, o time da casa continuou dominando a partida e aos nove minutos fez o terceiro gol. Igor Denisov fez ótima jogada pela direita e cruzou para Fayzulin, que marcou de cabeça. Pogrebnyak fez o seu segundo na partida e quarto do Zenit aos 32 minutos. Após outra boa jogada pela direita, o novo artilheiro da Copa da Uefa recebeu na entrada da área e chutou forte no canto do gol de Oliver Kahn. Como o jogo de ida na Allianz Arena havia terminado em 1 a 1, a vitória classificou o time russo para a final do dia 14 em Manchester, na Inglaterra.