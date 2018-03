Zenit teme desmanche de equipe após título da Uefa O Zenit São Petesburgo, vencedor da Copa da UEFA, deve segurar seus melhores jogadores se quiser impressionar na próxima temporada da Liga dos Campeões, disse o técnico Dick Advocaat. O time emendou a conquista do título russo no ano passado com a sua primeira taça européia, conquistada na quarta-feira com a vitória sobre o Rangers por 2 x 0, em Manchester. O Zenit conta com o aparentemente inesgotável patrocínio da Gazprom, a gigante empresa russa do ramo energético, mas Advocaat teme que o time vire uma vítima de seu próprio sucesso, já que os maiores clubes europeus querem comprar os melhores jogadores da equipe, como Andrei Arshavin. "Isso será um problema agora, não há dúvida de que alguns jogadores irão embora", disse Advocaat, que é holandês. "E aí você tem de começar de novo. Isso é um problema quando você faz sucesso. Nós temos de manter não só o Arshavin, mas outros jogadores importantes". Advocaat disse que a venda do eslovaco Martin Skrtel é um bom exemplo. Skrtel foi um dos grandes responsáveis pela vitória do time no Campeonato Russo, mas foi comprado pelo Liverpool em janeiro e tem impressionado o primeiro escalão da Liga Inglesa na segunda metade da temporada. "Este tipo de jogador você tem de manter", disse Advocaat, que planeja colocar mais jogadores no time antes de disputar a Liga dos Campeões, em setembro. "Você tem de tentar manter o time unido e comprar mais três ou quatro jogadores para torná-lo melhor. Então, você pode revezá-los em diferentes competições".