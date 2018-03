Zenit vence Rangers e conquista Copa da Uefa

O Zenit St. Petersburg, da Rússia, venceu o Glasgow Rangers, da Escócia, por 2 a 0 no Estádio City of Manchester, na Inglaterra, e conquistou a Copa da Uefa nesta quarta-feira. O primeiro gol da partida saiu aos 27 minutos do segundo tempo. O meia Andrei Arshavin tocou para Igor Denisov, que estava livre na área e mandou a bola para o fundo do gol de Alexander. Nos acréscimos, Zyrianov fez o segundo do Zenit e garantiu o primeiro título internacional do clube. A equipe russa, que disputava sua primeira final européia, foi a surpresa da competição. Na sua campanha, eliminou clubes mais tradicionais, como Villarreal, Olympique de Marselha e os alemães Bayer Leverkusen e Bayern de Munique. O holandês Dick Advocaat, técnico do Zenit, criou polêmica na véspera da decisão ao declarar que não gostaria de ter jogadores negros na sua equipe, pois a torcida não aceitaria. Foi a segunda conquista internacional do futebol russo em três anos. Em 2005, o CSKA Moscou, dos brasileiros Daniel Carvalho e Vagner Love foi campeão da Copa da Uefa ao derrotar o Sporting Lisboa na decisão.