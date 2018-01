Zetti acredita que está no caminho certo Depois de oito jogos no comando de um time profissional, o ex-goleiro Zetti, bicampeão mundial pelo São Paulo e campeão mundial de 1994 pela Seleção Brasileira, acha que está no caminho certo. O Paulista soma 13 pontos e persegue na luta para ficar entre os oito primeiros colocados do Campeonato Brasileiro da Série B. "Sinceramente, não me sentia preparado para já começar num time de ponta. Mas sabia das minhas condições e sabia que poderia ser útil ao Paulista, por isso aproveitou a oportunidade", comentou o técnico, satisfeito pela vitória de 2 a 1 sobre o Caxias, terça-feira, na abertura da oitava rodada. O time agora soma 13 pontos e ocupa a quinta posição na tabela de classificação. O técnico acha que o time pode melhorar ainda durante a competição, mas faz questão de enaltecer os jogadores e sua comissão técnica, principalmente o preparador físico Fernando Moreno e o auxiliar Marcos Biazotto.