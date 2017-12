Zetti admite cautela, mas não retranca O Fortaleza vai jogar de forma cautelosa neste sábado, às 16 horas, contra o Bahia, pelo quadrangular final da Série B do Campeonato Brasileiro, no estádio da Fonte Nova, em Salvador. O treinador Zetti, porém, não admite que jogará retrancado. "Vamos ser cautelosos, mas isso não significa retranca. Vamos buscar a vitória aproveitando os detalhes e principalmente aliar a posse de bola e a velocidade, até porque o gramado da Fonte Nova nos possibilita isso", destacou Zetti. O Fortaleza mantém o esquema 3-5-2, mas com novas peças. O zagueiro Fernandão e o volante Marcelo Lopes cumprem suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo e serão substituídos por Picolli e Nivaldo. Já o atacante Edson Araújo por opção tática vai para o banco. Entra Guaru. O Fortaleza leva ainda no banco: Magrão (goleiro), Dude (volante), Edmilson (zagueiro), Daniel Sobralense (meia), Rabicó (meia) e Marco Antônio (atacante).