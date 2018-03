Zetti aguarda reforços no Paulista O Paulista perdeu alguns jogadores importantes que fizeram parte da campanha que o levou ao vice-campeonato paulista de 2004. As peças ainda não foram repostas, mas o técnico Zetti espera que após acordo com PSV, da Holanda, o time seja reforçado para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. A assinatura do contrato de parceria com o time europeu deve acontecer nesta sexta-feira, em Eindhoven. Os investimentos, em torno de US$ 8 milhões serão aplicados na construção do centro de treinamento. O clube de Jundiaí deverá ainda receber uma cota de US$ 1 milhão, anualmente, para sua manutenção. O técnico Zetti, que renovou seu contrato com o Paulista, no último final de semana, recusando proposta para dirigir o Atlético-PR, espera que a partir do acordo, a diretoria possa correr atrás de reforços. Quatro titulares deixaram o Estádio Jaime Cintra após o Paulistão. O goleiro Márcio está se transferindo para o Fortaleza (CE), o volante Alemão já está jogando pelo Paysandu (PA), o meia Aílton retornou ao São Paulo, e o atacante Izaías acertou com o Figueirense (SC). Por enquanto, apenas o atacante Nando, que está realizando testes físicos, pode ser contratado. Depois do empate em 0 a 0 contra o Santo André, na abertura da competição, o treinador entende que o grupo precisa ser fortalecido. "Temos um bom elenco, mas perdemos peças importantes e para que o time continue mantendo um bom padrão já conversamos com a diretoria para buscar reforços. Acredito que teremos um time competitivo na competição". O time realizou treino técnico e tático na tarde desta quinta-feira. No domingo, recebe o Joinville-SC, no Estádio Jaime Cintra, em Jundiaí.