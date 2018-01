Zetti ainda espera reforços no Paulista O técnico Zetti ainda ganhará alguns reforços para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B, mas a direção do Paulista já adiantou que não deixará de lado a sua política de "pés no chão". O presidente Eduardo Palhares acredita que o time poderá realizar boa campanha, apesar das dificuldades em investir no elenco. "Não podemos sonhar com grandes nomes, mas podemos acreditar num resultado sério de nosso trabalho", disse o presidente, que aposta no comando do ex-goleiro do São Paulo e da seleção brasileira para a disputa da segunda divisão nacional. A estréia do Paulista será em casa, no estádio Jaime Cintra, sexta-feira, contra outro clube paulista: o Mogi Mirim. A definição do time poderá sair após os treinos desta quarta-feira. Há menos de duas semanas à frente do time, Zetti demonstra confiança. Segundo ele, o "grupo é de boa qualidade". Mas tanto o técnico como a diretoria concordam que o elenco ainda precisa de mais quatro ou cinco reforços. O nome do atacante Sérgio Alves, da Ponte, foi descartado. Ele chegou a ser cotado antes do campeonato, mas saiu da lista devido ao seu alto salário, perto de R$ 40 mil por mês.