Zetti ainda tem dúvida no Fortaleza O técnico Zetti só tem uma dúvida para definir o Fortaleza para o jogo contra o Bahia, sábado, no estádio Castelão, pelo quadrangular final da Série B do Brasileiro. Marco Antônio e Guaru disputam a posição titular no ataque, para jogar ao lado de Jean Carlo. Se Zetti optar por Marco Antônio, Guaru será recuado para o meio-campo no lugar de Juninho Cearense, que cumpre suspensão automática. Enquanto isso, o zagueiro Fernandão e o volante Marcelo Lopes voltam ao time após cumprirem suspensão. "Estou testando três formas de jogar, variando o 3-5-2 para o 4-4-2, com a preocupação de termos mais a posse de bola, uma vez que o gramado do Castelão é muito fofo", disse Zetti, que vem fazendo treinos secretos, "para deixar os jogadores e eu mesmo mais à vontade". Bate-boca - O presidente do Fortaleza, Clayton Veras, disse que a declaração do presidente do Avaí, João Nilson Zunino, que o clube cearense estaria sendo beneficiado pelas arbitragens na reta final da Série B "é uma palhaçada?. ?Ele está é com medo do Fortaleza. Isso é papo furado, pois o Fortaleza é quem tem sido garfado pelos árbitros e o Avaí foi classificado para a final com uma falta fora da área que o árbitro marcou pênalti", acusou Clayton Veras.