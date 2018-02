Zetti alerta para o excesso de cartões Os cartões recebidos pelo São Caetano no Campeonato Paulista estão preocupando o técnico Zetti. O time já recebeu 23 cartões amarelos e quatro vermelhos, tudo isso em apenas dez partidas. O resultado disso será mais um desfalque por suspensão para a partida diante Santo André, pela 11ª rodada do torneio estadual. O meia Canindé é o da vez. "Sempre conversamos sobre a questão dos cartões. Os jogadores estão conscientes que não podemos perder atletas a todo o momento por suspensão", afirmou Zetti. O time do ABC tem quatro jogadores pendurados: os zagueiros Neto e Thiago, o lateral-esquerdo Triguinho e o meia-atacante Anaílson. Mais nove outros jogadores também já receberam cartões. "Não é normal receber tantos cartões, mas já melhoramos se comparado com o início do campeonato", lembra o treinador. Nas seis primeiras rodadas, o São Caetano teve quatro expulsões: Triguinho, duas vezes, além do lateral-direito Alessandro e do atacante Luís Cláudio. Para o clássico do ABC, em Santo André, domingo, a única novidade confirmada é a presença de Anaílson na vaga de Canindé. Na lateral-direita, Ceará, recuperado de contusão, briga pela vaga com Alessandro.