Zetti aposta no entrosamento do Paulista Apostando na base que disputou o Brasileiro da Série B de 2003, o Paulista estréia nesta quarta-feira no Campeonato Paulista contra o Palmeiras, às 20h30, no Parque Antártica, em São Paulo. Com o curto tempo de preparação que todos treinadores têm nesse início de temporada, o técnico Zetti espera que o time de Jundiaí use o entrosamento que adquiriu durante a disputa da Segunda Divisão. Dos 11 titulares que iniciarão o jogo, apenas dois não faziam parte do grupo no ano passado: o lateral-esquerdo Galego (ex-Marília) e o atacante João Paulo (ex-Juventude). E, com exceção do volante Umberto, todos os outros jogadores já eram titulares na Série B. "É um fator importante e que nos deixa numa condição privilegiada. Até porque será um campeonato curto", disse Zetti. Os destaques do Paulista, além dos novos contratados, são o zagueiro Danilo, o volante Amaral, o atacante Izaías e o meia Canindé. Esse último precisou recorrer à Justiça para ser escalado. Isso porque o Santos, com quem tinha vínculo até o dia 31 dezembro de 2003, ameaçou impedir o jogador de defender o time jundiaiense, ao fixar o valor de seus direitos federativos na Federação Paulista de Futebol (FPF).