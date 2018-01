Zetti aprova reforços do Paulista O técnico do Paulista, Zetti, aprovou as contratações do goleiro Márcio, do lateral-direito Thiago e do meia Ailton, todos do São Paulo para a disputa do Campeonato Paulista. O primeiro, inclusive, foi contratado a pedido do treinador. "Sei que o Márcio é um jogador de qualidade técnica, pois já trabalhei com ele", lembrou. De acordo com Zetti, a parceria firmada com São Paulo - onde o time da Capital cederá alguns atletas que não serão aproveitados - será muito positiva para o clube. "Conheço as categorias de base do clube e sei que isso será melhor do que contratar alguns jogadores que estão no mercado", disse. O ex-goleiro sãopaulino espera nos próximos dias contar com mais alguns reforços, que provavelmente virão do Morumbi. Esses jogadores se juntarão a base que disputou o Brasileiro da Série B de 2003 para o Paulista deste ano. Além disso, Zetti deve aproveitar vários jogadores do time de juniores que participa da Copa São Paulo. O Paulista estréia no Estadual diante do Palmeiras, no próximo dia 21, em São Paulo.