Zetti assume o comando do Fortaleza A diretoria do Fortaleza não perdeu tempo e já definiu o nome do seu novo treinador. Trata-se de Zetti, que chega ao Fortaleza substituindo Mauro Fernandes, demitido após a derrota para o Marília por 1 a 0, terça-feira, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O ex-goleiro do São Paulo, de 38 anos, definiu seu contrato até o final do ano e chega com a missão de classificar o Fortaleza na última rodada da Série B e, posteriormente, levar o clube de volta à Primeira Divisão. Esse é o terceiro clube profissional de Zetti. Antes, ele havia dirigido o Paulista de Jundiaí, clube que levou ao vice-campeonato Paulista e o Guarani, no Brasileiro da Série A. Em 12 jogos no clube de Campinas, Zetti conquistou três vitórias, dois empates e sete derrotas. Antes de acertar com o Fortaleza, Zetti quase dirigiu um outro time da Série B. Ele teve uma proposta do Brasiliense, que acabou optando pelo ex-zagueiro Edinho Nazareth. Junto com Zetti, chega o preparador físico Fernando Moreno. Zetti é o quarto treinador do Fortaleza este ano. Antes dele, trabalharam no clube Givanildo Oliveira (Estadual), Hélio dos Anjos e Mauro Fernandes. Mesmo com a derrota para o Marília, o Fortaleza só depende de suas forças para se classificar para a próxima fase da Série B. O time é o quinto colocado, com 36 pontos. Na última rodada, enfrenta a Portuguesa, em São Paulo, precisando somente de um empate. Tropeços de seus concorrentes ainda nesta penúltima rodada, podem garanti-lo entre os oito primeiros colocados.