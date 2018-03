Zetti barra treino do Palmeiras em Araras Guerra de nervos em Araras. O Paulista não abriu mão do Estádio Hermínio Ometto para que o Palmeiras pudesse fazer um treino de reconhecimento do gramado, no sábado à tarde. O técnico Zetti entende que o fato do mando ser do seu time, o campo não poderia estar disponível para o adversário. Paulista e Palmeiras se enfrentam, domingo, às 16 horas, em Araras, pelas semifinais do Campeonato Paulista. O pedido de uso do gramado partiu do técnico Jair Picerni, que queria levar o Palmeiras, que está concentrado em Limeira, para também se ambientar ao campo do estádio do União São João. Segundo o treinador do Paulista, se o União liberasse para a entrada do Palmeiras, os dois times treinariam juntos no sábado à tarde. Ele disse ainda que teria direito de ter treinado no campo do Palmeiras antes da primeira partida das semifinais, sábado passado, no Palestra Itália - o placar foi de 1 a 1. Diante do impasse, Picerni decidiu que seu time vai permanecer concentrado em Limeira, treinando no Limeirão às 10 horas, e só sairá de lá para o jogo. Salvo uma decisão diferente da direção União São João, dono do campo. Cortesia - O atacante João Paulo, natural de Araras, o presidente do clube, Eduardo dos Santos Palhares e o técnico Zetti estiveram na manhã desta sexta-feira no gabinete do prefeito Luiz Carlos Meneguetti. Eles foram levar uma camisa do Paulista e, de certa forma, pedir o apoio dos torcedores da cidade, Corinthians, São Paulo e Santos. Aproveitaram para agradecer a acolhida na cidade. O clima em Araras é de euforia entre os moradores, principalmente, a colônia italiana. Muitos dizem que esperaram muitos anos para ver o Palmeiras enfrentar o União pela Série A1 do Campeonato Paulista e não poderiam perder a oportunidade assistirem ao Palmeiras em um jogo tão importante contra o Paulista. E a venda de ingresso confirma essa expectativa. Dos 5.500 bilhetes que acabaram ficando no Estádio Hermínio Ometto, cinco mil já haviam sido vendidos até o final da tarde desta sexta-feira. O Paulista, que teria sobra de ingresso em Jundiaí, prometeu levar mais ingressos para serem vendidos neste sábado.