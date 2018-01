Zetti chega e paz reina no São Paulo A paz reinou no São Paulo por um dia. O clima polêmico vivido nos últimos dias após a troca de "elogios" entre Rogério Ceni e o presidente Paulo Amaral, deu lugar para a volta de Zetti, de 36 anos, que foi repatriado, hoje. Os dirigentes do clube "premiaram" o ex-goleiro pelos serviços prestados durante 8 anos, de 1990 a 97, o apresentando, no Morumbi, como novo treinador da equipe de juniores. Garantia de títulos, já que as maiores conquistas tricolores foram na época em que Zetti era o camisa 1, comandado por Telê Santana. As principais conquistas foram o bicampeonato da Libertadores e do Mundial Interclubes, em 1992 e 93. E por mais estranho que pareça, o brilho do retorno de Zetti foi maior pela ausência do presidente Paulo Amaral. Isso porque o dirigente vem travando uma guerra de palavras com Rogério Ceni e preferiu se "esconder". O convite para treinar os juniores partiu do diretor do departamento amador, Davi Lisboa. "Precisávamos de alguém com a cara do São Paulo", definiu o dirigente, que definiu a missão de Zetti: conquistar o tricampeonato Paulista e revelar jogadores para Nelsinho Baptista. "Vai ser um desafio, mas fiz o curso de técnico ano passado e estou preparado", enfatizou Zetti. "O Telê foi meu grande mestre e fico satisfeito se fizer 10% do que ele fez." Polêmica - O caso Rogério Ceni deu uma trégüa hoje, mas devem ocorrer novos capítulos nos próximos dias. O maior alvo das críticas do goleiro, o presidente Paulo Amaral, tachado como mentiroso, "fugiu" da imprensa. O silêncio deve dar lugar a uma coletiva ou nota oficial nos próximos dias. O diretor José Dias, também em rota de colisão com o goleiro, esquivou-se do caso. "Sobre o Rogério não falo nada," limitou-se a dizer. E logo fugiu do assunto. "Está difícil contratar um atacante até segunda-feira, prazo limite da inscrição na Copa Mercosul", desconversou. Rogério, que aguarda uma retratação dos dirigentes, desdenhou a situação, não temendo uma rescisão de contrato. "Se eles quiserem fazer alguma coisa, que façam. Sou funcionário do São Paulo e tenho que acatar."