Zetti chega para comandar o Paulista O ex-goleiro Zetti se apresentou nesta segunda-feira como novo treinador do Paulista para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B, que tem início no próximo dia 26. O técnico, que terá sua primeira chance como profissional terá Marcos Biasotto como seu auxiliar e Fernando Moreno, das categorias de base, como o preparador físico. O novo técnico chegou ao estádio antes do almoço, demonstrando muita confiança. "É a primeira chance minha como profissional e espero corresponder às expectativas dos dirigentes", comentou. À tarde, no estádio "Jaime Cintra", ele comandou o primeiro treino com o elenco. Armelino Donizetti Qugliato nasceu em 10 de janeiro de 1965 e defendeu Palmeiras, São Paulo, Santos, Fluminense e União Barbarense, entre outros. Em campo, conquistou o bicampeonato da Libertadores e do Mundial Interclubes, ambas pelo São Paulo. Na Seleção Brasileira foi o goleiro reserva na conquista da Copa do Mundo de 1994. Após abandonar a carreira, Zetti começou o trabalho como técnico. No São Paulo, ele dirigiu a equipe de júnior, onde conquistou o vice-campeonato Paulista da categoria. Ano passado fez estágios no Corinthians, com Carlos Alberto Parreira, e no Cruzeiro, com Vanderlei Luxemburgo. Seqüestro - A alegria do ex-goleiro contrastou com o atual goleiro do Paulista. Buzetto sofreu um seqüestro relâmpago na última sexta-feira e teve roubado o equipamento de som de seu carro, além do estepe, carteira e alguns objetos pessoais. O jogador, que ficou em poder de três assaltantes cerca de 40 minutos, voltava do amistoso do Paulista contra o Ituano, na cidade de Itu. Apesar do susto, Buzetto não sofreu nenhum tipo de agressão.