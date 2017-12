Zetti começa o trabalho na Ponte Preta A Era Zetti na Ponte Preta começa efetivamente nesta sexta-feira à tarde, quando ele comandará, no gramado do estádio Moisés Lucarelli, o primeiro coletivo visando o jogo contra o Coritiba, domingo, às 18h10, em Campinas, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois de derrubar alguns favoritos na substituição de Vadão, o ex-goleiro do São Paulo já se considera integrado ao grupo de trabalho. Nesta quarta-feira, ele foi apresentado à imprensa e depois acompanhou, na Ilha do Governador, a derrota do time campineiro para o Flamengo. O tropeço custou à Ponte a liderança da competição, mantida há oito rodadas. Mesmo assim, a Ponte soma 33 pontos e ocupa a segunda colocação, um ponto atrás do Corinthians. "Vamos acertar alguns detalhes, mas manter o mesmo ritmo de trabalho e o mesmo esquema, que vinha dando certo", prometeu o novo técnico. A delegação voltou do Rio de Janeiro nesta quinta-feira pela manhã e realizou um treino regenerativo sob o comando do preparador físico Luís Fernando Goulart. O lateral-direito Rissut estará de volta após cumprir seu segundo jogo de suspensão. Zetti tem dúvida na lateral esquerda entre Iran e Bruno. Os volantes Ângelo e André Silva serão julgados à noite no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) do Rio de Janeiro pela expulsão diante do Fluminense, há duas semanas. A diretoria continua atrás de reforços. Nesta terça-feira, chegou o meia Gileno, de 22 anos, vindo do Noroeste. Outro meia que pode ser contratado é o uruguaio Júlio Rodrigues, de 29 anos, que teve passagem pelo Grêmio.