Zetti começa o trabalho no São Caetano A diretoria do São Caetano confirmou na manhã desta quinta-feira a contratação do técnico Zetti para o lugar de Péricles Chamusca, que foi para o Goiás. "É uma oportunidade excelente na minha carreira. O São Caetano tem uma estrutura fantástica e capaz de dar à nossa comissão técnica excelentes condições de trabalho", afirmou o ex-goleiro. Zetti já se reuniu com a diretoria do São Caetano, na tarde desta quinta-feira mesmo, para começar a definir os planos para a temporada 2005. Ainda existe indefinição quanto ao retorno das férias dos jogadores, por conta da determinação judicial de 25 dias de descanso obrigatório. Outro problema que preocupa Zetti é a saída dos jogadores importantes do elenco. Especulações dão conta de que Anderson Lima, Dininho, Mineiro e Fabrício Carvalho estão deixando o clube. Nesta quinta-feira também surgiu a possibilidade do meia Marcinho sair do São Caetano. Ele teria recebido uma proposta do futebol japonês.