Zetti confia na classificação do Paulista O técnico Zetti esbanja otimismo em torno da classificação do Paulista para a próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série B. Segundo ele, o time só depende de suas próprias forças e vem evoluindo no momento certo da competição. "Só precisamos vencer os últimos dois jogos que teremos pela frente (Anapolina, em Jundiaí, e União, em Araras)", explicou Zetti. O técnico, no entanto, já ganhou problemas para enfrentar a Anapolina. O atacante Izaías, artilheiro do time, com dez gols, está suspenso pelo terceiro amarelo e não joga. Luís Gustavo será o substituto. Outro que pode ficar fora é Davi, que está com uma lesão no joelho. O Paulista ocupa a 11ª colocação da Série B, com 29 pontos.