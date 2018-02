Zetti confia na evolução do Guarani Há duas semanas no comando do Guarani, o técnico Zetti demonstra confiança em tirar o time das últimas posições e colocá-lo entre os quatro primeiros do Campeonato Brasileiro. O seu maior trunfo seria o excelente ambiente entre os jogadores. "Tudo fica nas mãos dos jogadores. O time precisa jogar junto, sofrer junto e vibrar junto. O resto é ter tempo para executar um trabalho planejado", disse Zetti, que retoma os treinos nesta segunda-feira após a folga no fim de semana. Na filosofia de trabalho de Zetti, além da união do grupo, faz parte a sua própria dedicação integral. "Procuro passar a eles a minha experiência como jogador. E tento fazer tudo que não gostava, que cansa no dia-a-dia", afirmou. Zetti, porém, terá que se esforçar muito para suprir as deficiências do time, principalmente no ataque. Ele tem insistido nos treinamentos táticos, forçando que o meio-de-campo se aproxime mais dos atacantes e, de forma geral, tem exigido muitos treinos de finalização. Até agora, em oito jogos do Brasileiro, o ataque do Guarani marcou apenas cinco gols. "É muito pouco e quem não marca gols não vence jogos", concluiu o treinador. O próximo compromisso do time de Campinas será diante do Fluminense, dia 12, em Volta Redonda. O Guarani soma oito pontos, ocupando o 18º lugar.