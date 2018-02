Zetti confiante para enfrentar líder Há três jogos no comando do Guarani, o técnico Zetti encara cada jogo como um novo desafio para sua carreira. E não será diferente na partida que acontece neste domingo contra o Criciúma, às 16 horas, no Brinco de Ouro, em Campinas. "Precisamos aproveitar a chance de atuar em casa para somar pontos. O campeonato é muito difícil, muito equilibrado e só mesmo somando pontos é que você tira o time das últimas posições", disse. O time sofrerá duas mudanças para o jogo. Na defesa, Paulo André volta após cumprir suspensão automática. Ele entra na vaga de Marcelão, que teve boa atuação no empate, por 1 a 1 , com o Fluminense, em Volta Redonda. No ataque, Valdir Papel ocupará a vaga de Viola, suspenso com três cartões amarelos. Os jogadores folgaram pela manhã e realizaram um tático-técnico à tarde. No sábado cedo haverá apenas o tradicional rachão.