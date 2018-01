Zetti confirma Davi no ataque do Paulista O técnico Zetti já acabou com o mistério. No coletivo desta quinta-feira o treinador confirmou a entrada de Davi no comando de ataque ao lado de Luiz Gustavo. O jogador substituirá a Izaías, artilheiro do time no Campeonato Brasileiro da Série B, com três gols, que recebeu o terceiro cartão amarelo. Davi, de apenas 19 anos, ganhou a briga com Maurício e Márcio e vai enfrentar o São Raimundo no próximo sábado, às 16 horas, no estádio Vivaldão, em Manaus. Além do atacante, Zetti confirmou o retorno do goleiro Buzzetto, recuperado de contusão. O lateral-esquerdo Julinho e os volantes Ivan Rocha e Alemão voltam de suspensão nos lugares de Lucas, Umberto e Alexandre Silva, respectivamente. O Paulista é décimo colocado com 13 pontos.