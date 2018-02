Zetti confirma volta de Viola ao time Desde o início da semana o técnico Zetti, do Guarani, já tinha anunciado a volta de Viola no ataque, após cumprir suspensão automática, no lugar de Valdir Papel. Mas o reserva não desanimou, sendo o grande destaque do coletivo desta quarta-feira à tarde, mesmo participando só na segundo tempo, quando marcou os três gols do time titular contra os reservas. Mesmo assim, a volta de Viola está confirmada para o jogo diante do Santos, sábado, às 18 horas, no Pacaembu. Na verdade, Valdir Papel tem se tornado "leão de treino". Na semana passada ele já tinha marcado três gols no coletivo-apronto, arrancando elogios do técnico mas não a camisa de titular. "O Valdir já mostrou que tem potencial e será útil para o elenco, mas o Viola é o titular e vai voltar normalmente", justificou Zetti, que manterá os demais jogadores que venceram o líder Criciúma, por 2 a 1, na última rodada. Ele também já aproveitou para confirmar a escalação para segurar o Santos: "O time é este aí m esmo. Não há segredo". Apesar do alto rendimento de Valdir Papel nos treinos, Viola ainda é o maior artilheiro do Guarani na temporada, tendo marcado nove gols em 19 jogos, sendo quatro dentro do Campeonato Brasileiro. O time soma 12 pontos, em 15º lugar. Os jogadores farão treinos em dois períodos nesta quinta-feira e o recreativo na sexta-feira cedo. Depois se concentram para o jogo diante do Santos.