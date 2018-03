Zetti dá bronca e cobra postura do time O técnico Zetti, do Paulista, se mostrou irritado nesta segunda-feira com a forma com que a equipe perdeu para o Sport-PE, por 2 a 0, na última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Segundo o treinador, o time não pode tomar gols de bola parada como o que sofreu para os pernambucanos aos 45 minutos do segundo tempo. "Temos que tomar cuidado com as bolas aéreas. Tomamos um gol que não podíamos ter tomado", disse o treinador. Para acabar com este problema, Zetti quer aproveitar a semana de folga na tabela para corrigir alguns erros de posicionamento de sua defesa para, no próximo sábado, contra o Remo, voltar a vencer na competição.