Zetti define o time no treino de amanhã A necessidade de fazer três gols de diferença para conquistar o título estadual deve levar o técnico Zetti a mudar o esquema de jogo do Paulista. O time só será definido no treino desta sexta-feira, mas a expectativa é pelo uso de três atacantes contra o São Caetano, domingo, no Pacaembu. Ao longo do campeonato, Zetti sempre optou pelo esquema 4-4-2, mantendo quatro jogadores no meio-de-campo (os volantes Alemão e Umberto e os meias Canindé e Aílton) e dois no ataque (Izaías e João Paulo). Se não mudar de idéia, como fez na semana passada, quando anunciou que jogaria mais fechado com a entrada de Amaral e depois escalou o atacante Márcio Mossoró, o esquema neste domingo será mesmo o 4-3-3. Nesse caso, o volante Alemão ou o meia Aílton, que tem reclamado de dores no joelho esquerdo, poderiam deixar o time. No ataque ficariam Izaías, Davi e João Paulo. Juntos, ele fizeram 14 gols, dos 33 marcados pelo time nas 14 partidas realizadas no Paulistão. O time treinou bastante as jogadas de ataque na tarde desta quinta-feira. Na sexta, haverá um treino técnico e tático pela manhã e à tarde será feito o coletivo. Logo depois, o elenco inicia concentração e viaja para São Paulo no sábado pela manhã. E à tarde, deve realizar um treino leve no estádio do Pacaembu, onde acontece a final.