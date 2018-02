Zetti define time do Paraná para a estréia na Libertadores Perto de fazer o seu primeiro jogo da história na Copa Libertadores da América, o Paraná está praticamente definido para o confronto com o Cobreloa, na próxima quinta-feira, no Estádio Municipal de Calama, pela partida de ida da fase preliminar da competição sul-americana. Preocupado com pressão que o time paranaense irá receber logo nos primeiros momentos da partida, o técnico irá usar o esquema 3-6-1, com Flávio; Daniel Marques, Aderaldo e Neguette; André Luiz, Goiano, Beto, Gérson, Dinelson e Egídio; Henrique. Esse sistema foi utilizado em duas partidas pelo Campeonato Paranaense ? derrota para o Engenheiro Beltrão (3 a 0) e vitória sobre Londrina (5 a 2). Destaque na partida contra o Londrina, no último fim de semana, o atacante Josiel, autor de três gols, não deverá sair jogando. ?A equipe que vai para a Libertadores é um time forte e com qualidade, tenho uma confiança muito grande nos jogadores, sei o que podem render no campo?, disse Zetti, bicampeão da Libertadores pelo São Paulo (1992 e 93) quando era goleiro.